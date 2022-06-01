الحياة تعود إلى شنغهاي بعد شهرين من الحجر الصحي

عادت الحياة إلى شنغهاي الأربعاء مع رفع القيود الرئيسة التي فُرضت لمدة شهرين لمكافحة كوفيد، وأغضبت السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة وخنقت الاقتصاد. وقالت بلدية المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي "ننتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة". وكانت عاصمة الصين الاقتصادية، أُغلقت على مراحل اعتبارًا من أواخر مارس لمكافحة موجة الوباء الأكبر التي ضربت البلاد منذ عام 2020. وسمحت السلطات للسكان في المناطق "منخفضة الخطورة" بالتنقل بحرية في المدينة، اعتباراً من الأربعاء. ورأى مراسل «فرانس برس» عمالاً يفككون الحواجز التي أحاطت بالمباني. وخرج بعض الأشخاص للتنزه بحرية واضعين الكمامات. وعادت الحياة إلى منطقة بوند الشهيرة، على ضفاف نهر هوانغبو الذي يجتاز المدينة، حيث بدا السكان متحمسين لالتقاط الصور. وتدفق الكثير من السكان إلى محطات المترو والحافلات وإلى المباني حيث المكاتب وأماكن العمل. وجلس آخرون في حدائق المدينة، حيث شكل بعضهم مجموعات صغيرة. وانشغل الموظفون في مراكز التسوق والأسواق، بعرض المنتجات وانتظار الزبائن.