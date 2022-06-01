ألمانيا تحذر من "إبادة الحضارة" في دونباس

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن روسيا تبنت استراتيجية لتسوية المناطق المأهولة بالأرض من مسافة آمنة في منطقة دونباس الأوكرانية مما يجعل إرسال أسلحة دفاعية إلى كييف أكثر أهمية بالنسبة لبرلين.

وقالت: "إن روسيا تخوض حربا من أجل إخلاء السكان وإبادة الحضارة في المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا".

وأضافت "مدينة تلو أخرى، قرية تلو أخرى، تدمرها القوات الروسية من مسافة آمنة. الصواريخ أولا ثم الطائرات الحربية مع المدفعية، وبعد ذلك عندما يتم تسوية كل شيء بالأرض، تدخل الدبابات".

وأوضحت أنالينا بيربوك، أن ألمانيا بحاجة إلى إرسال مزيد من قطع المدفعية والطائرات المسيرة وأسلحة الدفاع الجوي لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها من هذا الهجوم.