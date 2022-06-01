العراق يتسلم 50 إرهابياً من قوات سوريا

أعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي تسلّمها 50 عنصراً عراقياً من تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا معتقلين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

ويحذّر العراق باستمرار من التهديد الذي لا يزال يشكّله التنظيم المتطرف في شمال شرق سوريا، ففي يناير، هاجم عشرات الإرهابيين سجن غويران في محافظة الحسكة، قبل أن تستعيد القوات الكردية سيطرتها على السجن بعد أيام من الاشتباكات التي أسفرت عن مئات القتلى.

وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، فقد "تسلمت قيادة العمليات المشتركة (العراقية) من قوات سوريا الديموقراطية 50 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي".

وتقوم قيادة العمليات المشتركة بتنسيق عمل كافة القوات الأمنية في البلاد وتتعاون مع التحالف لدولي لمحاربة المتطرفين الذي تقوده واشنطن.

وأوضح البيان أنه سيتمّ تسليم المتطرفين "إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأعادت البلاد في الماضي نحو 100 إرهابي، عبر عدة عمليات تسليم مماثلة.

وكشف مصدر عسكري رفيع لـ«فرانس برس»، بأنه بالمجمل "هناك 3500 معتقل عراقي في سوريا" في سجون القوات الكردية السورية.