الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
العراق يتسلم 50 إرهابياً من قوات سوريا
من المنطقة الخضراء في بغداد
1 يونيو 2022 17:45

أعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي تسلّمها 50 عنصراً عراقياً من تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا معتقلين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

ويحذّر العراق باستمرار من التهديد الذي لا يزال يشكّله التنظيم المتطرف في شمال شرق سوريا، ففي يناير، هاجم عشرات الإرهابيين سجن غويران في محافظة الحسكة، قبل أن تستعيد القوات الكردية سيطرتها على السجن بعد أيام من الاشتباكات التي أسفرت عن مئات القتلى.

وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، فقد "تسلمت قيادة العمليات المشتركة (العراقية) من قوات سوريا الديموقراطية 50 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي".

وتقوم قيادة العمليات المشتركة بتنسيق عمل كافة القوات الأمنية في البلاد وتتعاون مع التحالف لدولي لمحاربة المتطرفين الذي تقوده واشنطن.

وأوضح البيان أنه سيتمّ تسليم المتطرفين "إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأعادت البلاد في الماضي نحو 100 إرهابي، عبر عدة عمليات تسليم مماثلة.

وكشف مصدر عسكري رفيع لـ«فرانس برس»، بأنه بالمجمل "هناك 3500 معتقل عراقي في سوريا" في سجون القوات الكردية السورية.

المصدر: وكالات
العراق
الإرهاب
داعش
آخر الأخبار
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
الرياضي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
اليوم 11:31
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
شعار تويتر
دنيا
"تويتر" تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
اليوم 10:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©