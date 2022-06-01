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قرغيزستان تعلق تصدير السكر لستة أشهر
السكر
1 يونيو 2022 16:56

منعت قرغيزستان، اليوم الأربعاء، تصدير السكر للأشهر الستة المقبلة بعد إجراء مماثل من قبل كازاخستان بينما تخشى الدولتان الواقعتان في آسيا الوسطى نقص هذه المادة وارتفاع أسعارها وسط مخاوف من أزمة غذاء عالمية.
ارتفع سعر السكر بشكل حاد في هاتين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في الأسابيع الماضية لا سيما بعدما أوقفت روسيا، المورد الرئيس لهذه السلعة، صادراتها.
واستقرت الأسعار في نهاية المطاف لكن كازاخستان أعلنت الشهر الماضي حظراً على الصادرات لمدة ستة أشهر، بعد تسجيل نقص في عدد من مناطق البلاد.
وقالت حكومة قرغيزستان، في بيان اليوم، إنها اتخذت إجراء مماثلاً «للحد من إمكانية تصدير كميات كبيرة من السكر»، وبالتالي «ضمان الأمن الغذائي واحتواء الأسعار».
وذكرت وسائل إعلام في هذا البلد أن مبيعات السكر في كازاخستان سجلت ارتفاعا حادا في الأيام الأخيرة.
يعتمد البلدان على السكر المستورد وهما يحصلان عليه من روسيا ودول أخرى.
وتعكس هذه التدابير تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على سوق الغذاء العالمي حيث أدت إلى خلل في إنتاج القمح في أوكرانيا، أو سببت زيادة في أسعار الوقود وبالتالي تكاليف النقل.
واتخذ عدد من البلدان تدابير للحد أو حظر تصدير سلع لاحتواء ارتفاع الأسعار داخل حدودها.
وأعلنت الهند ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، الأسبوع الماضي، أنها ستحدد سقفا للصادرات لحماية احتياطاتها.

المصدر: آ ف ب
قرغيزستان
السكر
تصدير
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