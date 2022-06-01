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روسيا تدمر أنظمة أسلحة غربية في أوكرانيا
من أوكرانيا
1 يونيو 2022 16:54

ذكر الكرملن اليوم الأربعاء أن قوات روسية في أوكرانيا تدمر أنظمة أسلحة، التي أمدت حكومات غربية كييف بها، بين أهداف أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن القوات الروسية تستخدم الضربات الجوية والمدفعية المكثفة وقضت على «ما يصل إلى 200 مواطن و24 نظام أسلحة، بما في ذلك سرية مدفعية هاوترز، إم 777، عيار 155 ملليمترا، ومدافع 2 إس 7، بايون، عيار 203 ملليمترات وقاذفة صواريخ جراد متعددة ومستودعان للذخيرة».

وأضافت تقارير أن أوكرانيا حصلت على مدافع «هاورتز» طراز «إم 777» من أستراليا والولايات المتحدة.

وقال كوناشينكوف أيضا أن سلاح الجو قصف مراكز قيادة وحشود من القوات وقوافل عسكرية.

وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية أيضا أسقطت طائرة مقاتلة طراز «إس.يو25-» ومروحية عسكرية طراز «مي8-» في منطقة «خاركيف»، مشيرا إلى أن معظم الأهداف الأخرى كانت في دونباس في شرق أوكرانيا. ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.

المصدر: وكالات
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