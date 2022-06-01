روسيا تبحث تصدير الحبوب إلى أسواق العالم

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستبحث عن سبل لتزويد الأسواق العالمية بالحبوب والأسمدة الروسية على الرغم من العقوبات الغربية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، إن روسيا مستعدة لتسهيل صادرات القمح الأوكرانية عبر البحر الأسود، وكذلك شحنات الأسمدة الروسية، إذا تم تخفيف العقوبات، وفقاً لإفادة من الكرملين حول محادثاته مع الرئيس التركي.

وتدعو دول وهيئات عدة، منها الاتحاد الأفريقي، إلى تسهيل تصدير الحبوب وزيوت الطهي من روسيا وأوكرانيا من أجل تفادي أزمة غذاء.