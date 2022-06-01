روسيا تثير احتمال لقاء بوتين مع زيلينسكي

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها لا تستبعد عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن أي محادثات من هذا القبيل يجب أن يتم التحضير لها مسبقاً.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين بأن العمل على وثيقة سلام مع أوكرانيا توقف منذ فترة طويلة ولم يُستأنف.

وقال بيسكوف: إن الناس في بعض المناطق الأوكرانية مثل خيرسون وزابوريجيا ودونباس يجب أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم، وإن الرئاسة الروسية لا يساورها أي شك في أنهم سيتخذون «القرار الأفضل».

وقالت أوكرانيا، في وقت سابق، إن ضم روسيا لهذه المناطق سينهي محادثات السلام بين الجانبين.