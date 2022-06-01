أردوغان: تركيا لن تجري محادثات ثنائية مع اليونان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه أبلغ زملائه بعدم إجراء محادثات ثنائية مع اليونان في أحدث انتكاسة في العلاقات منذ استئناف محادثات العام الماضي لحل نزاعاتهما في البحر المتوسط بعد توقف استمر خمس سنوات. ولم تحرز هذه المحادثات تقدما يذكر.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "لم يعد موجودا" بالنسبة له واتهم الزعيم اليوناني بمحاولة عرقلة بيع طائرات إف-16 لتركيا خلال زيارة قام بها للولايات المتحدة.

وتركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف منذ فترة طويلة بشأن عدة قضايا منها الحدود البحرية وامتداد الجرف القاري لكل منهما بالإضافة إلى قضايا الفضاء وقبرص المقسمة عرقيا.