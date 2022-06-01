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واشنطن «تصبّ الزيت على النار».. وروسيا تحذر
واشنطن «تصبّ الزيت على النار».. وروسيا تحذر
1 يونيو 2022 15:21

اتهم الكرملين واشنطن الأربعاء ب"صب الزيت على النار" بعد الإعلان عن تسليم أنظمة صواريخ أميركية إلى كييف لصد الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "خط الولايات المتحدة هو محاربة روسيا حتى آخر أوكراني. تسليم شحنات من هذا النوع لا يشجع القيادة الأوكرانية على استئناف مفاوضات السلام".

وأضاف "الولايات المتحدة تصب الزيت على النار عمداً وبعناية". 

وانتقدت روسيا بشدة قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بمنظومات صاروخية متطورة وذخائر، محذرة من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوتين العظميين.

وصرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الإعلام الروسية بأن موسكو تنظر إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا "بشكل سلبي للغاية".

وأشار ريابكوف إلى خطط أمريكا لتزويد كييف بمنظومة الصواريخ هايمارس، وهي منظومة قاذفات صواريخ متعددة تتميز بقدرة عالية على ضرب أهداف بعيدة المدى بدقة.

وقالت واشنطن إنها ستدرج المنظومة ضمن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 700 مليون دولار يُتوقع الكشف عنها اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن أوكرانيا أكدت بأن صواريخ هايمارس لن تُستخدم ضد أهداف داخل روسيا.


المصدر: وكالات
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