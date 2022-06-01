ألمانيا تعتزم تسليم قاذفات صواريخ متعددة إلى أوكرانيا
ألمانيا تعتزم تسليم قاذفات صواريخ متعددة إلى أوكرانيا
1 يونيو 2022 14:33
تعتزم ألمانيا تسليم أربع قاذفات صواريخ متعددة من مخزونات الجيش الألماني لأوكرانيا. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء من مصادر حكومية أن هذا يُجرى بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، التي ستتولى أيضا تدريب الجنود الأوكرانيين على الأنظمة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة سترسل أنظمة صواريخ متطورة إلى أوكرانيا.
ولم يذكر الرئيس الأميركي الأنظمة التي كان يشير إليها. وكانت واشنطن قالت في وقت سابق إنها تدرس إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة أميركية الصنع ونظام صواريخ مدفعية عالية الحركة (هيمارس).