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اليابان ترفع الحد المسموح للمسافرين القادمين يومياً
ارشيفية
1 يونيو 2022 12:17

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء رفع الحد المسموح به للمسافرين القادمين للبلاد يوميا إلى 20 ألف شخص، كما سمحت لمعظم المسافرين بعدم الخضوع لاختبارات كورونا والحجر الصحي، وذلك في الوقت الذي تخفف فيه القيود المشددة على الحدود في ظل انحسار المخاوف بشأن جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة جابان توداي أن اليابان أعفت المسافرين من الحاجة للخضوع للعزل أو تقديم نتيجة اختبار كورونا لدى وصولهم البلاد قادمين من 98 دولة ومنطقة مصنفة باللون "الأزرق" مما يشير إلى انخفاض خطورةالاصابة، وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند.

كما أن المسافرين القادمين من 99 دولة ومنطقة مصنفة باللون "الأصفر" وتشمل فيتنام والهند وبروناي لا يتعين عليهم الخضوع لاختبار كورونا أو العزل طالما أنهم حصلوا على ثلاث جرعات من لقاحات فيروس كورونا.

ويأتي تخفيف القيود في الوقت الذي تسعى فيه اليابان لتبسيط متطلبات الدخول للمسافرين الأجانب.

 وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي" نريد الاستمرار في تخفيف إجراءات السيطرة على الحدود على خطوات مع الموازنة بين الوقاية من العدوى والأنشطة الاقتصادية الاجتماعية". 

المصدر: وكالات
اليابان
كورونا
كوفيد 19
السفر
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