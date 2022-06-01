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أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
1 يونيو 2022 12:04

 سجل العالم وفاة ستة ملايين و701380 شخصاً بسبب فيروس كورونا وإصابة أكثر من 526.42 مليون نسمة. وتصدرت الولايات المتحدة الدول بتسجيل 1005843 وفاة و83989524 إصابة تليها الهند بتسجيل 524630 وفاة و43158087 إصابة. 

المصدر: وام
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