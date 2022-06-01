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"الصحة العالمية" تحذر من تفش أوسع لجدري القرود
"الصحة العالمية" تحذر من تفش أوسع لجدري القرود
1 يونيو 2022 11:20

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفش محتمل وأوسع نطاقاً لمرض جدري القرود في المهرجانات والفعاليات الكبرى المقرر إقامتها هذا الصيف في أوروبا.
وقال هانز هنري كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا" احتمالية تفشي أكبر للمرض في أوروبا وأماكن أخرى خلال الصيف مرتفعة".

مع ذلك، أوضح كلوج إن المهرجانات والاحتفالات المقررة خلال الاشهر المقبلة تمثل أيضاً فرصة " لزيادة الوعي وتعزيز حماية الفرد والمجتمع" بين الشباب.

وأشار إلى أن التحقيقات بشأن الحالات حتى الآن تشير إلى أن التفشي في أوروبا يعود لمنتصف أبريل الماضي. ويعد هذا أكبر انتشار للفيروس والأوسع نطاقا الذي يتم تسجيله خارج غرب ووسط أفريقيا، حيث يعد جدري القرود من الأمراض المتوطنة .
وأوضح كلوج أن انتقال جدري القرود السريع فاقمه إلغاء قيود مكافحة فيروس كورونا في معظم أنحاء أوروبا خلال الأشهر الماضية.
وذكر كلوج إنه بما أن الفيروس لم ينتشر عبر نفس مسارات مرض كوفيد - 19 ، فإنه ليس هناك حاجة لإجراءات الصحة العامة المكثفة التي تم فرضها في أعقاب جائحة كورونا.
وأضاف" ولكن، وهذا أمر مهم، لا نعلم بعد إذا ما سوف نتمكن من احتواء الفيروس بصورة كاملة".

المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
أوروبا
جدري القرود
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