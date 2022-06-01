عصابات مسلحة تقتل عشرات الحراس في شمال غرب نيجيريا

قال مصدران أمنيان ومسؤول محلي يوم الثلاثاء إن رجال عصابات قتلوا عشرات الحراس المحليين في ولاية زمفارا بشمال غرب نيجيريا مساء يوم الاثنين بعد سرقة ماشية. وتنتشر العصابات المسلحة في شمال غرب نيجيريا حيث تقوم بالسرقة أو الخطف للحصول على فدية. وقُتل الآلاف في هجمات قطاع الطرق في السنوات الاخيرة.

وحاول الجيش النيجيري القضاء على العصابات وشن ضربات جوية على الجماعات المسلحة في يناير. وذكرت المصادر أن قطاع الطرق نهبوا بعض الماشية في منطقة جيدان دان إينا وقرى محيطة ببلدة أوكى في منطقة بونجوندو قبل أن يلاحقهم الحراس المحليون.

وقال أحد المصادر "لم يعرف الحراس أن اللصوص نصبوا لهم كمينا... فتحوا النار على الحراس أثناء توجههم إلى الأدغال على دراجات نارية، مما أسفر عن مقتل حوالي 30 منهم".

وأكد مسؤول حكومي محلي من المنطقة يعيش في جوساو عاصمة الولاية وقوع الحادث، شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال "إنها خسارة مزدوجة مؤلمة لنا".

المصدر: وكالات