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ارتفاع حصيلة الإعصار "أجاثا" في المكسيك
كوخ في أعقاب إعصار أجاثا ، في سان إيسيدرو ديل بالمار ، ولاية أواكساكا ، المكسيك
1 يونيو 2022 07:27

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "أجاثا" الذي اجتاح مناطق شاسعة في مختلف أنحاء المكسيك، إلى عشرة قتلى على الأقل إلى جانب 20 مفقوداً.

جاء ذلك حسبما أفاد حاكم ولاية أوكاساكا، أليخاندرو مراد هينوخوسا، في تصريحات متلفزة ليل الثلاثاء/الأربعاء.

ووصلت العاصفة شديدة القوة بصورة غير عادية إلى اليابسة يوم الاثنين قرب عدة شواطئ على الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ.
وأفادت السلطات بأن الإعصار سبب فيضانات وانهيارات أرضية. 

وتم تصنيف "أجاثا"، الذي بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 165 كيلومترا، إعصارا من الفئة الثانية على مقياس من خمس فئات. 

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير أنها أشد عاصفة تصل إلى اليابسة على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ في شهر مايو منذ بداية التسجيل في 1949. وفقد الإعصار قوته لدى تحركه في اليابسة. 

المصدر: وكالات
المكسيك
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