البابا يقود قداسا من أجل السلام في العالم

قاد البابا فرنسيس، الثلاثاء، قداسا دوليا من أجل السلام في أوكرانيا وأماكن أخرى، بينما كان جالسا على مقعده المتحرك.

وزار البابا، البالغ من العمر 85 عاما، كاتدرائية القديسة ماريا ماجيوري في العاصمة الإيطالية روما.

انضم مصلون من أوكرانيا والعراق وسوريا ودول أخرى عن طريق الفيديو وطُلب من المسيحيين الكاثوليك في جميع أنحاء العالم الصلاة في الوقت نفسه.

حضر القداس في روما نحو ألف شخص، من بينهم السفير الأوكراني لدى الفاتيكان وعدد من الأشخاص الذين يرتدون اللونين الأزرق والأصفر للعلم الأوكراني.

يعاني البابا فرنسيس، الذي وجه العديد من النداءات من أجل السلام في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير، من آلام في الركبة ويستخدم مقعدا متحركا خلال الأسابيع القليلة الماضية.