الأربعاء 1 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
البابا يقود قداسا من أجل السلام في العالم
البابا أثناء القداس
1 يونيو 2022 01:25

قاد البابا فرنسيس، الثلاثاء، قداسا دوليا من أجل السلام في أوكرانيا وأماكن أخرى، بينما كان جالسا على مقعده المتحرك.
وزار البابا، البالغ من العمر 85 عاما، كاتدرائية القديسة ماريا ماجيوري في العاصمة الإيطالية روما.
انضم مصلون من أوكرانيا والعراق وسوريا ودول أخرى عن طريق الفيديو وطُلب من المسيحيين الكاثوليك في جميع أنحاء العالم الصلاة في الوقت نفسه.
حضر القداس في روما نحو ألف شخص، من بينهم السفير الأوكراني لدى الفاتيكان وعدد من الأشخاص الذين يرتدون اللونين الأزرق والأصفر للعلم الأوكراني.
يعاني البابا فرنسيس، الذي وجه العديد من النداءات من أجل السلام في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير، من آلام في الركبة ويستخدم مقعدا متحركا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر: وكالات
البابا فرنسيس
قداس
السلام
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع فريق عمل «أدنوك» بحضور سلطان الجابر (تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على بناء الكوادر الوطنية المتميزة
اليوم 01:51
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع وفد مكتب شؤون أسر الشهداء وواحة الكرامة بحضور خليفة بن طحنون (تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: متابعة ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم على قمة أولوياتنا
اليوم 01:51
حمدان بن محمد يتوسط الخريجين خلال الحفل الذي أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي أمس بحضور محمد البواردي وحمد الرميثي وعقاب العلي وطارق الزعابي وكبار الضباط (الصور من وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: دور وطني رفيع لقواتنا المسلحة
اليوم 01:51
من جلسات المجلس (من المصدر)
الإمارات
«الوطني» يناقش مشروع قانون الوكالات التجارية الثلاثاء المقبل
اليوم 01:51
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
الإمارات
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©