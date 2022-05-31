مقتل 11 إرهابيا في الساحل الأفريقي بينهم قيادي

قتلت القوات المسلّحة في بوركينا فاسو قيادياً إرهابياً يُعتقد أنّه دبّر بعضاً من الهجمات الأكثر دموية في شمال البلاد المضطرب، وفق ما أفادت مصادر أمنية الثلاثاء.

وقال مصدر مقرّب من قيادة الجيش إنّ تيديان جبريلو ديكو "تمّ تحييده مع نحو عشرة إرهابيين آخرين في ضربة جوية في 26 مايو"، مؤكّداً بذلك تقريراً أوردته الوكالة الوطنية للأنباء.

وأضاف المصدر أنّ الهجوم وقع قرب "تونغومايل" في إقليم سوم.

وقال مصدر أمني آخر إن ديكو قُتل "بعدما تم تحديد مكان وجوده في منطقة دجيبو (عاصمة الإقليم) مع عشرات الرجال"، مشيراً إلى أنه كان يُعدّ لمهاجمة قافلة.

وتواجه بوركينا فاسو أعمالا إرهابية تنفذها مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة واداعش الإرهابيين.

خلّفت تلك الأعمال الإرهابية أكثر من ألفي قتيل وأجبرت نحو 1,8 مليون شخص على النزوح.

وديكو مُدرج في قائمة للمطلوبين تضمّ 46 اسماً نشرتها القوات المسلّحة في مطلع مايو.

ويُعتقد أنّ ديكو ضالع في بعض من أعنف الهجمات التي نُفّذت في شمال البلاد، وخصوصا اعتداء وقع في "سيلغادجي" في يناير 2020 أوقع أكثر من 40 قتيلا.

وأعلن الجيش، في بيان، أنّه نفّذ في 27 و28 مايو عمليات هجومية بمشاركة سلاحي البر والجو قتل فيها 39 إرهابيا على الأقل في غرب البلاد.