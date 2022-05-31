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الجزائر والاتحاد الأوروبي يبحثان الوضع في مالي
إيمانويلا كلوديا ديل ري، مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل
1 يونيو 2022 00:57

ناقش وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء، في الجزائر العاصمة مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا كلوديا ديل ري، موضوع آفاق تعزيز التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز السلام والأمن في أفريقيا، وبشكل خاص في منطقة الساحل والصحراء.
وحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن الهدف من المباحثات التي جرت بين لعمامرة وديل ري "هو تعزيز الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا، مع مزيد من الدعم النشط من الشركاء الأجانب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص".
وأضاف المصدر أن الطرفين ناقشا "الوضع في مالي في ضوء الجهود الجارية الهادفة، من جهة، إلى تنشيط عملية تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن عملية الجزائر، ومن جهة أخرى، إلى تعزيز التوافق حول الفترة الانتقالية بهدف استعادة النظام الدستوري الديمقراطي في هذا البلد".
واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز الحوار والتشاور حول هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك وزيادة الاتصالات على جميع المستويات.
وتقوم الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل ديل ري بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار الحوار السياسي حول قضايا السلام والأمن في أفريقيا.

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
إيطاليا
منطقة الساحل
الجزائر
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