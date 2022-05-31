السودان.. انتقادات لتحركات البعثة الأممية

أسماء الحسيني (الخرطوم)

في تصعيد خطير، هدد محمد الأمين ترك رئيس مجلس «نظارات قبائل البجا» في شرق السودان بإغلاق ميناء الشرق بشكل دائم إن استمر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس بـ«تحركاته الإقصائية»، مؤكداً أن «البعثة الأممية غير محايدة ولا تريد توافقاً»، وفق قوله. وقال «ترك»، حسب صفحة المجلس الأعلى لـ«نظارات البجا» على «فيسبوك»: «لم تمضِ إجراءات 25 أكتوبر التصحيحية مع استمرار رغبة الشعب في التصحيح الكامل لمسار ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير». ودعا ترك إلى التوجه لمكان اعتصام أمانة حكومة البحر الأحمر لإقالة وإلى المسار وطرد المسؤولين الموالين له والاستعداد لما سمّاه «الإغلاق الأكبر في تاريخ الأرض الذي لا يتم تعليقه أو إنهاؤه إلا بنيل الحقوق كاملة».

بدوره، حث عبد الله أوبشار مقرر مجلس «نظارات البجا» على بدء التنفيذ الفعلي للعصيان المدني في ولاية البحر الأحمر.

ومنذ الأحد الماضي، يواصل محتجون من أنصار المجلس الأعلى لـ«نظارات البجا» اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر حكومة ولاية البحر الأحمر في ولاية بورتسودان، لحين تنفيذ مطالبهم، ومن بينها إقالة والي البحر الأحمد الذي يتهمه المجلس بالسعي لإثارة الفتنة القبلية، إضافة إلى إعلان منبر تفاوضي جديد بديلاً لـ«مسار شرق السودان» في اتفاقية جوبا للسلام، الذي يطالب المجلس بإلغائه.