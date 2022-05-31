تركيا: نرفض وجود إرهابيين على حدودنا

أنقرة (وكالات)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أمس، إن بلاده لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية، مع شمال سوريا، وشدد على أنها مستعدة لأي مهمة بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول: «لا نقبل بأي وجه من الوجوه وجود الإرهابيين شمالي سوريا وجنوبي بلادنا، وسنواصل كفاحنا ضد الإرهاب بغض النظر عن الجهات التي تقف خلف الإرهابيين».

وحول التوقيت المتوقع للعملية التي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان ومجلس الأمن القومي التركي احتمال تنفيذها في الشمال السوري، اكتفى آكار بالقول: «القوات التركية بكوادرها البشرية والعسكرية جاهزة لتنفيذ كافة أنواع الأوامر التي تتلقاها، وتملك الحزم والعزم والقدرة الكافية ضد التنظيمات الإرهابية».

من جانبه، أكد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أن العملية ضرورية لبلاده، رغم معارضة بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال إن بلاده لا يمكنها أن تجلس وتشاهد تهديدات الإرهابيين في شمال سوريا، وأضاف أن إعلانات وقف إطلاق النار السابقة فشلت في وقف الهجمات ضد تركيا.