اليمن.. مقتل 3 جنود وإصابة 5 بانفجار عبوة في شبوة

عدن (وكالات)

قتل ثلاثة جنود يمنيين وأصيب 5 آخرون بانفجار استهدف طقمًا عسكريًا،أمس، في محافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد.

وأفادت مصادر محلية، بأن عبوة ناسفة زُرعت على الطريق في منطقة «السوداء» غرب «عتق»، عاصمة المحافظة، انفجرت بطقم عسكري لقوات «اللواء الثاني دفاع شبوة».

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة جنود على الأقل، وإصابة آخرين.

ويأتي ذلك بعد يومين، على انفجار مماثل استهدف طقماً لقوات الجيش بذات المحافظة أسفر عن إصابة 4 جنود.

وجاء انتشار قوات دفاع شبوة بالتزامن مع تحرير «ألوية العمالقة» مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة من ميليشيات الحوثي ضمن عملية «إعصار الجنوب» بإسناد جوي واسع من تحالف دعم الشرعية.