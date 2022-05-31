زيلينسكي يعلن تحقيق تقدم في جنوب أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن قوات بلاده حققت تقدما بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية، وتتقدم في أجزاء من منطقة خاركيف شرقي العاصمة كييف.

وأضاف، في كلمة ألقاها في ساعة متأخرة من الليل "المدافعون عنا يظهرون أقصى درجات الشجاعة ولا يزالون مسيطرين على الوضع في الجبهة على الرغم من حقيقة أن للجيش الروسي ميزة كبيرة من حيث العتاد والأعداد".

في الأثناء، أبلغ مسؤولون أوكرانيون عن "قطع جميع الاتصالات" في منطقة خيرسون الجنوبية.

وقالت الخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، في بيان، "سكان المنطقة متروكون حاليا بدون اتصالات الهاتف المحمول الأوكرانية والوصول إلى الإنترنت، فضلا عن عدم وجود أي وسيلة لإجراء مكالمات هاتفية محلية ودولية باستخدام أجهزة الهاتف الأرضية".