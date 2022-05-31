مسيّرات «الحوثي» تستهدف منازل المدنيين في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية بطائرات مسيّرة مفخخة منازل المدنيين في مديرية «رغوان» بمحافظة مأرب.

وقال مصدرٌ محليٌ في المديرية إن القصف الحوثي استهدف أعيانًا مدنيةً في قرية ‎«الحزمة» بمنطقة «آل زبع» في «رغوان»، مشيراً إلى أن الاستهداف طال منازل وممتلكات ومؤسسات عامة في البلدة. وأكد المصدر أن الاستفزازات الحوثية والقصف المتفرق من حين لآخر على مديرية «رغوان» وما جاورها يفسّر نوايا الميليشيات الإرهابية لتقويض الهدنة ومواصلة أسلوب العنف لنسف ما اتفق عليه برعاية الأمم المتحدة. وكان عشرات المدنيين قتلوا في هجمات إرهابية لميليشيات الحوثي، فيما تأثرت العديد من الممتلكات والأعيان المدنية في مناطق متفرقة من اليمن، إثر الهجمات الإرهابية للميليشيات خلال فترة الهُدنة التي بدأ سريانها مطلع أبريل الماضي.

وارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية 143 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومين في جبهات الحديدة وتعز وحجة والجوف ومأرب، في ظل التزام الجيش اليمني ومقاتلي القبائل بالوقف التام لإطلاق النار.

ووفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة توزّعت تلك الخروقات بين 43 خرقاً في جبهات محور تعز، و38 خرقاً في جبهات محور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في محور «البرح» غرب تعز و19 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و18 خرقاً في جبهات محافظة حجّة، وثلاثة خروقات في جبهات القتال شرق «محزم» بالجوف. وأشار المركز إلى أن الجيش اليمني أحبط محاولتي تسلل مجاميع مسلحة من ميليشيات الحوثي إلى مواقع عسكرية في جبهة «بني حسن» غرب محافظة حجّة.

واضاف أن بقيّة الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات وصواريخ الكاتيوشا والقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة.

كما استمرّت الميليشيات الحوثية في الدفع بتعزيزات بشرية وعسكرية بينها دبابات خصوصاً إلى جبهات حجّة وتعز ومإرب، وضاعفت نشاطها في استحداث مواقع وشق طرقات ونشر مدفعية وقنّاصة في مختلف الجبهات خصوصاً جبهات مأرب وحجّة والحديدة.