«الرئاسي اليمني» يدعو إلى رفع الجاهزية القتالية في تعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

دعا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى رفع الجاهزية القتالية في محور تعز، وذلك عشية انتهاء الهدنة الأممية غداً الخميس، في ظل استمرار خروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية للهدنة وتعنتها عن فتح الطرق الرئيسة في المحافظة، مؤكداً أن رفع الحصار عن المدينة استحقاق لا يمكن التراجع عنه، وأن التنازلات التي قدمتها الحكومة في مفاوضات عمّان لن تكون بلا سقف.

جاء ذلك فيما دعت منظمة حقوقية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية الكاملة في فتح جميع معابر المدينة المحاصرة، مؤكدةً أن استمرار الحصار يقوض تمديد الهدنة الأممية

والتقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، قيادة محور تعز العسكري للوقوف أمام تحديات المرحلة في ظل استمرار خروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية لاتفاق الهدنة، وتعنتها عن فتح الطرق الرئيسة في المحافظة.

واستمع العميد طارق صالح، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل حول طبيعة الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وخروقات الميليشيات الحوثية، وتحشيداتها، وتحصيناتها ومتاريسها المستحدثة في مختلف جبهات القتال. وأكد العميد صالح، أن رفع الحصار عن تعز استحقاق لا يمكن التراجع عنه، مشدداً على أن التنازلات التي قدمها الجانب الحكومي في سياق المفاوضات لرفع الحصار عن تعز وبقية المحافظات المحاصرة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن كاهل المدنيين، لن تكون بلا سقف.

وحث قيادة محور تعز على الاهتمام برفع الجاهزية، وتدريب وتأهيل الأفراد، وإكسابهم المعارف والخبرات القتالية وتعزيز الانضباط للتصدي لأي تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية.

وفي سياق متصل، دعت منظمة «سام للحقوق والحريات»، ومقرها جنيف، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية الكاملة في فتح جميع معابر مدينة تعز المحاصرة، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ أكثر من 7 سنوات.

وقالت المنظمة في بيان: «إن تحويل هذا الملف إلى ورقة للمساومة السياسية يزيد من معاناة المدنيين، ولا يخدم عملية السلام وقد يقوض تمديد الهدنة في اليمن».

وأكدت المنظمة أنه «حان الوقت ليتصدر ملف تعز الإنساني كأولوية في صناعة السلام دون أي تلكُّؤ أو ابتزاز سياسي، ومنح المدنيين في تعز أولوية إنسانية، وفتح جميع المنافذ من وإلى محافظة تعز دون قيد أو شرط».

واعتبرت «عجز المجتمع الدولي منذ مفاوضات ستوكهولم على تحريك هذا الملف يفقد الثقة بمبادرات السلام واستمرار الهدنة، بل بالوسطاء الدوليين خاصة مع استمرار التكلفة الإنسانية الباهظة للحصار».

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن «الحصار حول مدينة تعز إلى سجن كبير لممارسة عقاب جماعي على كل من يعيش فيها دون تفرقة بين المدنيين والعسكريين، كما أثر على حرية التنقل بين القرى والمدن، واستهدف حق الحياة للمدنيين بصورة مباشرة، سواء بالقنص أو الألغام أو القصف العشوائي».

وقالت: «إن الأرقام والحوادث التي سببها الحصار في تعز صادمة، يصل أثرها مباشرة إلى حياة المدني العادي خاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وأضر بصورة كبيرة بالحق في الحياة الأسرية وأدى إلى الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة، حيث انقسمت الأسر في تعز إلى قسمين بعضها يعيش داخل المناطق المحاصرة، وبعضها الآخر في مناطق سيطرة الحوثيين، ومنذ سنوات الحصار افتقدت بعض الأسر للزيارة ورؤية بعضها وهي جريمة يجب أن ينظر لها بمنظور إنساني بحت».

ولفتت «سام» إلى أن القيود الموسعة للحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي ساهمت في ممارسة سياسة التجويع بين السكان المدنيين، حيث تستخدمه جماعة الحوثي كأسلوب من أساليب الحرب ضد المدنيين، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية والأغذية اليومية للمدنيين، وتراجع الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية، مما أدى إلى تدهور الحالة الإنسانية بالمحافظة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، كما يعد ممارسة الحصار جريمة حرب تستوجب المساءلة.