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بريطانيا تحدد موعداً لإبعاد أول المهاجرين إلى رواندا
مهاجرون يعبرون القنال الإنجليزي
1 يونيو 2022 00:19

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية بدأت في إبلاغ المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها بأنهم سيعادون إلى رواندا وأول رحلة مقررة في 14 يونيو، رغم إمكانية الاستئناف.
عند الإعلان عن هذه الخطة منتصف أبريل، توقع رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي سيزور العاصمة الرواندية كيغالي نهاية يونيو لحضور قمة الكومنولث، اتخاذ مجموعات تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان إجراءات قانونية.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل "رغم علمنا بأنه ستكون هناك محاولات لإحباط العملية وتأخير عمليات الإبعاد، لن أتراجع، وسأظل ملتزمةً بتطبيق ما يتوقعه الرأي العام البريطاني".
وأشادت بـ"مرحلة جديدة" نحو تطبيق شراكة مع رواندا في إطار استراتيجية الحكومة لإصلاح "نظام اللجوء المعطل وكسر شبكة أعمال المهربين".
وقال البيان إن الأشخاص، الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا، سيتمكنون من "إعادة بناء حياتهم هناك بأمان تام".
يهدف الاتفاق إلى ردع عمليات العبور غير القانونية المتزايدة للقناة إلى إنجلترا.
وبموجب الاتفاق، تقوم لندن في البداية بتمويل العملية بمستوى يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني (141 مليون يورو).
وقالت الحكومة الرواندية، إنها ستعرض على المهاجرين إمكانية "الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك".

المصدر: آ ف ب
مهاجرون
بريطانيا
رواندا
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