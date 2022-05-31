وزيرا الخارجية السعودي والروسي يجريان مباحثات

أجرى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الأمير فيصل بن فرحان استعرض "مع الوزير لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها".

وبشأن الأزمة في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية السعودي لوزير الخارجية الروسي على "موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة"، وفقاً للوكالة.