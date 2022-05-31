حصيلة كارثية للأعاصير في مدغشقر هذا العام

أودت الأعاصير والعواصف الاستوائية بحياة 214 شخصاً على الأقل وطالت أضرارها أكثر من نصف مليون شخص في مدغشقر هذا الفصل، على ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن "ستة منخفضات جوية استوائية ضربت مدغشقر من يناير إلى أبريل 2022، مودية بـ214 شخصاً على الأقل فيما تأثر قرابة 517.100 شخصا في أنحاء البلاد بتداعياتها".

ومدغشقر تواجه العديد من العواصف والأعاصير بين نوفمبر وأبريل من كل عام. وضربتها العاصفة تلو الأخرى هذا العام. فقد أودت العاصفة الاستوائية آنا في أواخر يناير بـ55 شخصاً.

وضرب الإعصار باتسيراي الجزيرة في 5 فبراير موديا بـ121 شخصاً. ثم اجتاح الإعصار إنماتي سواحلها الشرقية مودياً بـ15 شخصاً.

وبين العاصفتين، اجتاحت العاصفة الاستوائية دوماكو المناطق الشمالية الشرقية في منتصف فبراير مودية بـ14 شخصاً في فيضانات. لم يتسبب الإعصار غومبي مطلع مارس بأضرار كبيرة، لكن العاصفة جازمين التي ضربت في الشهر التالي أودت بخمسة أشخاص.

وتعاني المنطقة الجنوبية من مدغشقر من جفاف حاد أدى إلى سوء تغذية وجوع في بعض المناطق.