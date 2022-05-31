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روسيا تقطع الغاز عن الدنمارك وشركة "شل"
عامل في منشأة لشركة غازبروم
31 مايو 2022 22:55

قررت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة وقف إمدادات الغاز عن شركة "شل إنرجي يوروب" وشركة الطاقة الدنماركية "اورستد" اعتباراً من غد الأربعاء.
وأعلنت "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، أن شركتي "أورستد" و"شل" أبلغتاها أنهما لن تدفعا الفواتير بالروبل الروسي كما طلبت موسكو.
ونظرا لأنه لم يتم دفع مقابل الغاز في شهر أبريل، سيتم وقف الإمدادات. ووفقا لشركة "أورستد"، أبلغت "غازبروم" الشركة الدنماركية أنه سيتم وقف إمدادات الغاز الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.
وأضافت جازبروم أن قطع التدفقات سيسري من أول يونيو.
وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا التي رفضت الاستجابة لمطالبها لفتح حسابات بالروبل لدى بنك روسي في إطار نظام تسوية المدفوعات.
وقالت "أورستد"، أمس الاثنين، إن ذراع التصدير في "غازبروم" قد توقف توريد الغاز، لكنها أضافت أن مثل هذه الخطوة لن تشكل خطراً فورياً على شبكة إمدادات الغاز في الدنمارك.

المصدر: وكالات
غازبروم
روسيا
الغاز
الدنمارك
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