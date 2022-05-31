«الوزراء السعودي» يوافق على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المجلس وافق "على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة والأطراف النظيرة لها في الدول الأخرى في شأن تفعيل الربط الإلكتروني للتحقق من مطابقة المسافرين من مواطني المملكة ودولة الطرف النظير والمقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا".

كما تم تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الأطراف النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم في هذا الشأن، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

من جهته، قال عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تغريدة عبر "تويتر"، إن نظام الاتصالات وتقنية المعلومات خطوة مهمة لترسيخ مكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار والريادة ومحرك أساسي لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتمكين الرياديين وتعزيز تنافسية الوطن.