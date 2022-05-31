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الجيش الكاميروني يحرر رهائن بينهم سيناتورة
عناصر من الجيش الكاميروني
31 مايو 2022 21:39

أعلن الجيش الكاميروني الثلاثاء أنّ جنوداً حرروا عدة رهائن في غرب الكاميرون، بينهم سيناتورة من الحزب الرئاسي اختطفت منذ شهر، وقتلوا عشرات من خاطفيهم المفترضين، وهم انفصاليون مسلحون يتحدثون الإنجليزية.

واختطفت إليزابيت ريجينا موندي، 79 عامًا، وسائقها في 30 أبريل على أيدي متمردين يطالبون باستقلال المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية التي تسكنها بشكل أساسي أقلية ناطقة باللغة الإنجليزية في دولة يتحدث غالبية سكانها اللغة الفرنسية.

وقال الجيش في بيان إنه "تم الإفراج عن عدة رهائن بينهم السيناتورة" في عملية عسكرية ضد "ملاذ إرهابي" مساء الاثنين في أشونغ شمال غرب البلاد، مضيفا أنّ "مفرزة عسكرية حاولت الاقتراب من المقر عندما أطلق إرهابيون مدججون بالسلاح النار بكثافة، في حين حاول رفاقهم الفرار مع الرهائن".

وقالت السلطات "تم تحييد عشرات الإرهابيين"، في إشارة إلى النشطاء الانفصاليين الذين قتلوا. ولم يتم تحديد عدد أو هوية الرهائن الآخرين "المفرج عنهم".

المصدر: وكالات
الجيش الكاميروني
إرهاب
رهائن
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