100 مليار دولار لإعادة بناء الجيش الألماني

أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن ألمانيا خصصت 100 مليار دولار لإعادة بناء جيشها بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأن نصيب الأسد من هذا الاعتماد سيذهب إلى سلاح الجو.

تضمنت الوثيقة أن 40.9 مليار يورو ستُنفق على عمليات تطوير وشراء تشمل طائرات جديدة من طرازي يوروفايتر وإف-35 وبديلاً لطائرات تورنادو المقاتلة، وكذلك إقامة نظام للتحذير المبكر في الفضاء.

وتضمنت الوثيقة أيضاً تخصيص 19.3 مليار يورو لسلاح البحرية و16.6 مليار يورو للقوات البرية، وذلك لشراء سفن وغواصات جديدة وتطوير بديل لمركبة المشاة القتالية ماردر.