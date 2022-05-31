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زيلينسكي يرحب بالعقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
31 مايو 2022 20:46

رحب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بالحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وقال زيلينسكي، في كييف وإلى جواره سوزانا جابوتوفا رئيسة سلوفاكيا "عندما يمضي أكثر من 50 يوما بين حزمتي العقوبات الخامسة والسادسة، فإن (هذا) وضع غير مقبول من جانبنا".
كان إيهور جوفكفا نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني قد قال إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة على روسيا "غير كافية" وإن وتيرة العقوبات حتى الآن بطيئة للغاية.
وقال جوفكفا، في خطاب ألقاه في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم "إذا أردتم رأيي، فسأقول إنها بطيئة جداً، ومتأخرة جداً، وبالتأكيد ليست كافية".
اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة في بروكسل، أمس الاثنين، تضم خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية هذا العام ومنع وصول بنك "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، إلى نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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