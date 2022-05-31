مصر تعلن قراراً بشأن بيع القمح المحلي

اتخذت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن تداول منتوج القمح المحلي.

وقال مجلس الوزراء المصري إن مصر قررت حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل، وهو ما يمنع المبيعات إلى أي جهة غير الحكومة.وتهدف الحكومة لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين بينما تستهدف ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام بعد أن تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في توقف معظم الشحنات من مناشئ البحر الأسود التي تعتمد عليها.

وقال بيان لمجلس الوزراء إنه سيجري "التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد القمح".

وأضاف البيان "أصدرنا قراراً بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته"

ومصر هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.