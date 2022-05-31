أوكرانيا تعلق على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

علقت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، على العقوبات الاقتصادية الجديدة التي وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فرضها على روسيا.

رحبت كييف بالحظر الجزئي لواردات النفط الروسي قائلة إنه سيلحق الضرر بالاقتصاد الروسي ويضعف قدرة موسكو على تمويل العملية العسكرية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان "نتوقع أن تخسر روسيا بحلول نهاية 2020 ما يصل إلى 90 في المئة من صادراتها النفطية إلى أوروبا".

وأضافت أن هذا يعني أن روسيا "لن تحصل على عشرات المليارت من الدولارات".

من جانبه، قال إيهور جوفكفا نائب مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة على روسيا "غير كافية" وإن وتيرة العقوبات حتى الآن بطيئة للغاية.

وقال جوفكفا، في خطاب ألقاه في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم "إذا أردتم رأيي، فسأقول إنها بطيئة جداً، ومتأخرة جداً، وبالتأكيد ليست كافية".

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة في بروكسل أمس الاثنين تضم خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية هذا العام ومنع وصول بنك "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، إلى نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.