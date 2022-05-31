ألمانيا تحدد موعداً لحظر واردات النفط الروسي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا متمسكة بهدفها لأن تصبح مستقلة عن واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

وسئل شولتس عما كان إذا تأميم مصفاة "شفيت" النفطية هو أحد الخيارات، فقال "سنقرر في نهاية (مناقشاتنا) الطريق الذي سنسلكه.. الطريق الذي نعتقد أنه الصحيح".

وكان شولتس يتحدث إلى الصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي وافقت على حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

كان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا، من حيث المبدأ أمس الاثنين، على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية هذا العام.

وسيمهد الاتفاق الطريق أمام دخول عناصر أخرى من الحزمة السادسة من العقوبات، بما في ذلك منع وصول بنك "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، إلى نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.