إضراب عام يصيب مناطق كبيرة في بلجيكا بالشلل



ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أن إضراباً عاماً أصاب مناطق كبيرة بالشلل.وأفادت الوكالة أن وسائل النقل المحلية والدولية تضررت بصورة خاصة. كما تم إلغاء خدمة القطارات بين بروكسل وفرانكفورت.

وكانت نقابة العمال الاشتراكية البلجيكية قد دعت لإضراب عام الجمعة الماضية، لتنضم لنقابات أخرى دعت للإضراب في قطاعات عمل عدة.

ويأتي الإضراب بعدما قررت عدة نقابات عامة تنظيم إضرابات للإعراب عن عدم رضاهم العام تجاه ظروف العمل في القطاع العام البلجيكي.

كما يفاقم الغضب بين العاملين في القطاع العام بسبب ارتفاع معدل التضخم وتكاليف المعيشة من الاحتجاجات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية. كما تطالب النقابات بزيادة الاستثمارات في المعاشات.

وتم إلغاء خدمة القطارات والحافلات ومترو الأنفاق في أنحاء البلاد أو تم تشغيلها بسعة محدودة.

كما توقفت ما لا يقل عن 75 سفينة في ميناء فلاندر بشمال البلاد بسبب إغلاق الموانئ. كما تضررت خدمات البريد والسجون والإدارة العامة.