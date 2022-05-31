ماكرون يلمح لفرض عقوبات أخرى على روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يمكن استبعاد أي شيء فيما يتعلق بفرض الاتحاد الأوروبي مزيداً من العقوبات على روسيا في الأسابيع المقبلة.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب فرض الاتحاد حزمته السادسة من العقوبات على موسكو.

وأضاف ماكرون، متحدثاً للصحفيين عقب قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه يأمل في أن يتم التوصل في الأيام والأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع روسيا بشأن صادرات المواد الغذائية الأوكرانية.

وأشار إلى أن آخر محادثات بهذا الصدد بين الرئيسين الروسي والتركي بدت "إيجابية".

كان زعماء التكتل الأوروبي اتفقوا، من حيث المبدأ يوم أمس الاثنين، على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية هذا العام.

وقال دبلوماسيون، إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام دخول عناصر أخرى من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد على روسيا حيز التنفيذ، بما في ذلك منع وصول بنك "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، إلى نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على موقع «تويتر» في ختام اليوم الأول من قمة على مدى يومين لزعماء الاتحاد وعددهم 27 "اتفاق على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا".

المصدر: وكالات