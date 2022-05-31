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التشيك تستدعي السفير الروسي لهذا السبب
جانب من العاصمة براغ
31 مايو 2022 18:39

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم الثلاثاء، أن جمهورية التشيك استدعت السفير الروسي في براغ بشأن خلاف حول استخدام منشآت دبلوماسية. وتمتلك روسيا نحو 50 منشأة في التشيك، العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتعود معظم هذه المنشآت إلى الوقت الذي كانت فيه تشيكوسلوفاكيا السابقة جزءاً من الكتلة السوفيتية.

ولدى براغ شكوك في أن جميع هذه المنشآت تخدم مهام قنصلية أو دبلوماسية.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، فإنه تم تأجير عدة شقق لأفراد روس.

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي: إن موسكو لا تلتزم بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية أو قواعد الدولة المضيفة.

وأضاف: «هي دولة لا تحترم حكم القانون».

ويشار إلى أن العلاقات بين الدولتين متوترة حتى قبل الحرب في أوكرانيا. وكانت براغ قد اتهمت العام الماضي عملاء الاستخبارات الروسية بأنهم وراء انفجارات في مخزن للذخيرة أودى بحياة شخصين عام 2014، وهو ما نفاه الكرملين.

المصدر: وكالات
روسيا
التشيك
براغ
موسكو
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