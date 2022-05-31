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قتيل و9 جرحى في انفجار قنبلة في رانغون
أرشيفية
31 مايو 2022 18:35

قُتل شخص وجُرح تسعة آخرون في انفجار قنبلة في منطقة مزدحمة بوسط رانغون الثلاثاء، حسبما أفاد مصدر في الشرطة «فرانس برس».

وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن «الانفجار وقع قرابة الساعة 3,20 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (08,50 ت غ) قرب موقف حافلات»، مضيفاً أنه «توفي شخص في المستشفى وأصيب تسعة آخرون بجروح». ويجري خبراء المتفجرات تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان الانفجار ناجماً عن قنبلة يدوية أو لغم، وفق المصدر.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية العديد من الجثث على الأرض في المنطقة المزدحمة، وبقع دم على ما يبدو على الرصيف. وعثرت قوات الأمن في وقت لاحق على قنبلة يدوية غير منفجرة قرب موقع الانفجار، بحسب مصدر الشرطة.

وقال مسعف محلي وصل إلى مكان الانفجار بعد وقت قصير على وقوعه إن فريقه نقل شخصين مصابين بجروح بالغة إلى المستشفى. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

المصدر: وكالات
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