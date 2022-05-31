أوكرانيا.. 15 ألف قضية جريمة حرب أمام التحقيق

قال مكتب الادعاء الأوكراني إنه فتح بالفعل تحقيقات في أكثر من 15 ألف قضية جريمة حرب.

وقالت ممثلة الادعاء إيرينا فينيديكتوفا في لاهاي، اليوم الثلاثاء، إن هناك 80 مشتبهاً بهم قيد الاحتجاز.

وأضاف أن الادعاء يتعقب أكثر من 600 مشتبه بهم، بينهم ساسة روس ورجال شرطة بارزون، موضحة: «يتم إضافة 200 إلى 300 قضية جريمة حرب جديدة يومياً».

ويتواجد ممثلو الادعاء من أوكرانيا وبولندا وليتوانيا في المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة التحقيقات بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا.

ويعد ممثلو الادعاء أعضاء بفريق التحقيق المشترك. وقد انضمت ثلاث دول أخرى للفريق وهي لاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا.