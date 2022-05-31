الهند تراقب تصدير القمح

تراقب وزارة التجارة الهندية تصدير القمح، حيث أصدرت المديرية العامة للتجارة الخارجية توجيهات للسلطات الإقليمية بالفحص الفعلي لجميع الوثائق الخاصة بتصدير القمح.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى سد ثغرة بهذا الشأن وللتوصل إلى الوثائق المنتهية.

يشار إلى أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بعد الصين.

وأوضحت الوزارة لاحقاً أن هناك استثناءات، مثل الترتيبات الخاصة بخطابات الاعتماد السابقة للحظر أو التصاريح الخاصة التي منحتها الحكومة الهندية للدول لضمان الأمن الغذائي.

وقبل الحظر بفترة قصيرة، أعلن مسؤولو الحكومة الهندية أنهم سوف يمدون يد المساعدة، عبر تصدير مزيد من القمح في مواجهة النقص الذي يلوح في السوق العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يشار إلى أن أوكرانيا وروسيا من الدول الرئيسية المصدرة للقمح.

وشهدت الآونة الأخيرة نقصاً في المعروض وارتفاعاً في الأسعار بسبب الحعملية العسكرية.

ووقع مصدرو القمح الهنود اتفاقيات تصدير مع دول، مثل مصر وتركيا، منذ بداية العملية. ولكن الحرارة الشديدة حالياً في الهند أثرت سلباً بعد ذلك، حيث قلصت محصول القمح.

تنتج الهند نحو 100 مليون طن من القمح سنويا. ولم تصدر أي شحنات من المحصول حتى الآن.

المصدر: د ب أ