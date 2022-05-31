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روسيا: مستعدون لتسليم 152 جثة مقاتل لكييف
من مصنع آزوفستال
31 مايو 2022 17:53

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن الجيش الروسي اكتشف جثث 152 مقاتلاً أوكرانياً في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، وهو مستعد لتسليمها إلى كييف.

وأفادت الوزارة بأن «الجنود الروس اكتشفوا شاحنة تبريد»، أثناء عمليات البحث في مصنع الصلب، حيث تحصن أكثر من 2000 مقاتل أوكراني، لا سيما من فوج آزوف، لعدة أسابيع قبل استسلامهم للقوات الروسية في منتصف مايو.

وقالت الوزارة الروسية: «في الشاحنة حيث نظام التبريد لم يكن يعمل، تم تخزين 152 جثة تعود لمقاتلين وجنود من القوات الأوكرانية»، مشيرةً إلى أنه عُثر أيضاً على «أربعة ألغام» تحت الجثث.

وأضافت أن «الجانب الروسي يخطط لإعادة الجثث التي عثر عليها في مصنع الصلب إلى المسؤولين الأوكرانيين»، لافتةً إلى أن موسكو لم تتلق أي طلب من كييف لاستعادة هذه الرفات.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
كييف
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