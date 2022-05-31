مصر تحث على تحرك عاجل لتنفيذ تعهدات المناخ

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ تعهدات المناخ واتفاق باريس لتغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ، والذي يُعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم بمشاركة العديد من الوزراء والمسؤولين من شتى الدول وممثلي مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، وعلى رأسهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ، ووزير البيئة وتغير المناخ الكندي، ومبعوث المناخ الصيني، فضلاً عن وزير الدولة البريطاني رئيس الدورة لمؤتمر الأطراف، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي، بأن وزير الخارجية ألقى كلمة خلال الاجتماع أشار فيها إلى تنظيم مصر، بالاشتراك مع الدنمارك والمملكة المتحدة، لاجتماع وزاري مطلع الشهر الجاري في كوبنهاجن حول تنفيذ تعهدات المناخ، والتأكيد على مختلف الأطراف من أجل التركيز خلال الفترة المقبلة على تحويل تعهدات المناخ إلى واقع ملموس.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية أوضح كذلك ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز عمل المناخ الدولي، وخاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بجانب بحث الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ، مشيراً في ذات السياق إلى سعي مصر، خلال الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي تترأسها وتستضيفها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، إلى البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو وإحراز المزيد من التقدم في كافة جوانب عمل المناخ.

وأشار المتحدث إلى تأكيد الوزير شكري حرص مصر على التواصل بفاعلية مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ من دول وحكومات وقطاع خاص ومؤسسات مالية ومجتمع مدني ودوائر علمية وأكاديمية، حيث إن بناء الثقة بين مختلف الأطراف وتحقيق التفاهم المشترك من شأنه الإسهام في نجاح الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ في الخروج بنتائج متوازنة تراعي شواغل مختلف الأطراف وتعزز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.