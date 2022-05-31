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الرئيس الألماني يلتقي رئيس البرلمان الأوكراني في برلين
الرئيس الألماني يلتقي رئيس البرلمان الأوكراني في برلين
31 مايو 2022 17:14

 يستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك في قصر «بليفيو» الرئاسي في برلين نهاية هذا الأسبوع.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن الاجتماع الذي سيُعقد عقب ظهر يوم الجمعة المقبل هو أول لقاء شخصي بين الرئيس الألماني وسياسي أوكراني بعد إزالة استياءات سياسية بين برلين وكييف.
وذكرت مصادر من مكتب الرئيس الألماني أن شتاينماير يتطلع إلى اللقاء مع ستيفانتشوك، مضيفة أن ألمانيا ستواصل التضامن مع أوكرانيا بكل قوتها.
وفي منتصف أبريل الماضي رفض الجانب الأوكراني زيارة لشتاينماير إلى كييف. وكان الرئيس الألماني يخطط للذهاب إلى العاصمة الأوكرانية مع رؤساء بولندا ودول البلطيق الثلاث، ولكن تم رفض استقباله في اللحظة الأخيرة، ما أثار استياء برلين.
وفي مطلع مايو، أزال شتاينماير والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاستياء خلال مكالمة هاتفية. وبحسب بيانات المكتب الرئاسي، دعا زيلينسكي شتاينماير شخصياً والحكومة الألمانية بأكملها لزيارة كييف.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أول عضو في الحكومة يسافر إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي.
ويعتزم رئيس البرلمان الأوكراني ستيفانتشوك لقاء نظيرته الألمانية بيربل باس في برلين، الخميس القادم، والتحدث إلى أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والأوروبية في البرلمان.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
فرانك فالتر شتاينماير
أوكرانيا
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