كييف تنتصر في معركة الحظر الأوروبي على النفط الروسي

انتصرت كييف في معركة الحظر الأوروبي على النفط الروسي الذي من شأنه أن يضعف روسيا، لكن جيشها يتراجع في مواجهة الهجوم الروسي على الشرق، حيث باتت القوات الروسية تسيطر على مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في دونباس.

بعد أسابيع عدة من العرقلة من جانب المجر، توصل قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل ليل الاثنين الثلاثاء إلى اتفاق على حظر تدريجي.

وسيشمل في البداية واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن فقط؛ أي ثلثي المشتريات الأوروبية من الذهب الأسود الروسي، وليس النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، ما سمح برفع الفيتو المجري.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتّحاد سيبحث «في أقرب وقت ممكن» توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل، وفي المجمل سيتخلّى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام عن 90% من الواردات النفطية الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا القادة الأوروبيين في مداخلة عبر الفيديو في مستهلّ القمة إلى ضرورة أن يواجهوا موسكو.

وقال مساء الاثنين في رسالته اليومية إلى مواطنيه قبل إعلان بروكسل قرار فرض حظر، إن «النقطة الرئيسية هي النفط الروسي. لأنها تتعلق باستقلال الأوروبيين عن سلاح الطاقة الروسي».

وتشمل هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا، في تدبير قد يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من هذا الأسبوع.