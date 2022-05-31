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شنغهاي تستعد لرفع المزيد من قيود «كورونا»
من الصين
31 مايو 2022 16:21

أعلنت سلطات شنغهاي، الثلاثاء، بأنها سترفع مزيداً من القيود في إطار تحرّكها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة التي عصف بها وباء كوفيد، بعد شهرين من التدابير الخانقة، سواء بالنسبة للأعمال التجارية أو السكان.

وأغلق جزء تلو الآخر من المدينة التي تعتبر مركزاً تجارياً وتعد 25 مليون نسمة منذ أواخر مارس، عندما انتشرت المتحورة أوميكرون في أسوأ تفش للوباء في الصين منذ ظهر الفيروس أول مرة فيها أواخر 2019.

وتتمسك الصين باستراتيجية «صفر إصابات كوفيد» القائمة على فرض تدابير إغلاق مشددة وفحوص واسعة النطاق وفترات حجر صحي مطوّلة للقضاء على بؤر الإصابات. وبعدما تم تخفيف بعض القيود خلال الأسابيع الماضية، أفاد مسؤولون الثلاثاء بأنه سيسمح لسكان المناطق، حيث يعد خطر الوباء ضئيلاً، بالتحرك بحرية في المدينة، في خطوة مهمة باتّجاه رفع القيود.

وستخفف القيود بالتالي على نحو 22 مليون شخص، وفق ما أفادت نائبة رئيس البلدية زونغ مينغ الصحافيين.

وقالت: «اعتباراً من الأول من يونيو، ستدخل المدينة المرحلة الثالثة، وهي مرحلة استئناف الإنتاج الطبيعي ونظام الحياة في المدينة بشكل كامل».

وأشارت إلى أنه سيُسمح لمراكز التسوق والمتاجر والصيدليات وصالونات التجميل بالعمل بـ75 في المئة من طاقتها، بينما سيعاد فتح الحدائق وغيرها من المواقع المشابهة تدريجاً. لكن ستبقى صالات السينما والرياضة مغلقة.

المصدر: وكالات
كورونا
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كوفيد 19
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