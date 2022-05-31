الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن القومي العربي، وخاصة الغذائي، حيث ترتبط الدول العربية التي تعاني من فجوة غذائية متزايدة بعلاقات اقتصادية مع طرفي النزاع وتستورد كميات كبيرة من الحبوب.

وقال أبو الغيط في كلمته خلال أعمال الدورة «53» للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنعقدة بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس اليوم، إنه بينما العالم يقف منهكاً يلتقط أنفاسه من كورونا، حتى حلّت به أزمة أخرى ألقت بظلالها على الآفاق الاقتصادية، وولّدت صدمات هزت سلاسل الإنتاج والإمداد، مما يزيد من تدهور الأوضاع. وأشار أبو الغيط إلى أنه بنشوب تلك الحرب قفزت أسعار النفط من 67 دولاراً في العام 2021 إلى 112 دولاراً في مايو الجاري، وارتفعت أسعار القمح متأثرة بتعطل حركة التجارة العالمية من 270 دولاراً إلى 435 دولاراً للطن، وستضطر الدول العربية لدفع ضعف المبالغ لاستيراد نفس الكمية من السلع. ولفت الأمين العام للجامعة العربية إلى أن الفجوة الغذائية للعالم العربي والمقدرة حالياً بـ 100 مليون طن من السلع ستتفاقم إن لم نتدخل لعلاجها، بسبب تشابك العوامل المؤثرة منها تضاعف عدد السكان بحلول العام 2050 ليبلغ ما يقرب 800 مليون نسمة، والعوامل المناخية كالجفاف وندرة المياه، وضعف الاستثمار في المشاريع الزراعية. وأضاف أبوالغيط أنه تقديراً لخطورة تلك الأوضاع، قرّر وزراء الخارجية العرب تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد دراسة متكاملة عن الوضع الغذائي العربي، تشمل المبادرات السابقة وتوصيات بالخطوات الواجبة لتدارك الفجوة الغذائية. وشدد على أنه لا يزال العالم يعيش تحت وطأة جائحة كورونا، إذ تسببت في تدهور الأوضاع وتفاقمت أزمة الدين العالمي لتبلغ 303 تريليونات دولار في العام 2021، مما يعرض نصف الدول الفقيرة ومنها بعض الدول العربية للإفلاس، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة وما يتبعها من مشكلات كالفقر والاضطرابات والنزوح.

