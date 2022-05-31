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روسيا: لن نجلي موظفي سفاراتنا من هذه الدول
من روسيا
31 مايو 2022 15:11

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تعتبر أنه من الضروري إجلاء موظفي سفاراتها من الدول غير الصديقة، مضيفة أنه «توجد إجراءات يمكننا اتخاذها في حال حدوث طارئ».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي يفجيني إيفانو: إن سلطات عدد من البلدان التي لاحظنا فيها «زيادة نشاط العناصر المعادية للروس»، اتخذت التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية الروسية من هجمات المتطرفين، وفقاً للالتزامات الدولية.

وأشار إلى أنه «لسوء الحظ، لم يكن هذا هو الحال في كل مكان».

وقال إيفانوف: «ومع ذلك، فإننا بشكل عام لا نرى ضرورة لإجلاء جزء من موظفي البعثات الخارجية الروسية من الدول غير الصديقة في هذه المرحلة، على الرغم من أن مثل هذه الإجراءات، بالطبع، منصوص عليها في حالة حدوث تطور غير مرغوب فيه للأحداث».

 

المصدر: وكالات
روسيا
موسكو
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