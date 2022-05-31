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ألمانيا تخفف قواعد السفر المرتبطة بكورونا
ألمانيا تخفف قواعد السفر المرتبطة بكورونا
31 مايو 2022 14:48

 تُطبق اعتباراً من اليوم الثلاثاء قواعد كورونا مخففة على الدخول إلى ألمانيا.
وبحسب لائحة صادرة عن وزارة الصحة الألمانية، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم، لم يعد يتعين على العائدين من عطلات أو غيرهم من المسافرين القادمين إلى ألمانيا تقديم شهادات بأنهم حاصلون على التطعيم أو متعافون من إصابة سابقة أو اختبارات كورونا سلبية.
وبررت اللائحة إلغاء الالتزام السابق بتقديم الشهادات لكل شخص فوق سن الثانية عشرة في ضوء التطور الحالي للجائحة، موضحة أن هذا من شأنه تسهيل حركة السفر. وتسري اللائحة في نسختها المخففة مبدئياً حتى 31 أغسطس المقبل.
وتظل القواعد الأكثر صرامة سارية بوجه عام بالنسبة للقادمين من مناطق تنتشر فيها متحورات جديدة من فيروس كورونا، حيث سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في ألمانيا، حتى لو تم تطعيمهم أو تعافوا من إصابة سابقة. ومع ذلك، لا تتضمن القائمة التي يضعها معهد «روبرت كوخ» الألماني لهذه الدول أي دولة حالياً.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
فيروس كورونا
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