البرلمان اللبناني يعيد انتخاب نبيه بري رئيساً له

أعاد البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء انتخاب نبيه بري رئيسا له. وبدأت الجلسة الأولى للمجلس النيابي اللبناني الجديد اليوم لانتخاب رئيس للمجلس ونائبه وهيئة المكتب. وانعقدت الجلسة وسط حضور كثيف للقوى الأمنية، وبدعوة من أكبر أعضاء المجلس النيابي الجديد سناً نبيه بري وبرئاسته.

يذكر أن مجلس النواب يجتمع بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وتتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين. ونفّذ النواب، وعددهم 13، قبل انعقاد الجلسة، وقفة أمام مرفأ بيروت، حيث رافقهم أهالي ضحايا انفجار الرابع من أغسطس 2020 وعدد من المواطنين، للتأكيد على عدم نسيان الانفجار. وانطلق النواب من أمام المرفأ، سيراً على الأقدام، باتجاه ساحة النجمة حيث مقر المجلس النيابي في وسط بيروت للمشاركة في الجلسة النيابية

الأولى. وكانت جرت في 15 مايو الحالي عملية اقتراع اللبنانيين المقيمين لانتخاب 128 نائباً سيمثلون اللبنانيين لمدّة أربع سنوات في البرلمان اللبناني.

المصدر: وكالات